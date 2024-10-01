اعلنت الشرطة الإسرائيلية باشتباه بوقوع حدث أمني في أحد فنادق مدينة هرتسيليا. ولفتت وسائل اعلام اسرائيلية الى بلاغ وصل إلى الشرطة الإسرائيلية حول اقتحام مسلحين فلسطينيين فندق في هرتسليا شمال تل أبيب.

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