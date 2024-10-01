المقاومة العراقية: عملية استهداف قاعدة عين الأسد التي أعلن عنها الأميركي هي عمل مشبوه قد يكون لجماعة مرتبطة بالاميركي نفسه

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أن "عملية استهداف قاعدة عين الأسد التي أعلن عنها الأميركي هي عمل مشبوه قد يكون لجماعة مرتبطة بالاميركي نفسه".

واشارت الى أن "إذا تدخلت أميركا ضد إيران أو استخدم العدو الصهيوني أجواء العراق فسنستهدف القواعد الأميركية".