التلفزيون الإيراني الرسمي: 80 بالمئة من الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل أصابت أهدافها

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي بان 80 بالمئة من الصواريخ التي أطلقت على إسرائيل أصابت أهدافها. بدوره، اشار موقع "واللاه نيوز" العبري الى ان هناك نحو 200 صاروخ باليستي وأكثر من 1800 إنذار في جميع أنحاء البلاد.

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