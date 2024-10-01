القناة 13 الإسرائيلية: إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي

افادت القناة 13 الإسرائيلية، عن "إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي".
وسبق أن اعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان، بانه رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وامين عام حزب الله السيد حسن نصر الله واللواء عباس نيلفوروشان، استهدفنا قلب الأراضي المحتلة. ولفت الى ان أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى.
وشدد الحرس الثوري الإيراني على ان هذه هي الموجة الأولى من الهجمات على الأراضي المحتلة.
وذكر الحرس الثوري الإيراني بان العملية تأتي بعد مرحلة من ضبط النفس بعد اغتيال إسماعيل هنية، وتأتي في سياق حقنا بالرد.
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