المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الهجوم الايراني خطير وسيكون له تداعيات

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بان الهجوم الايراني خطير وسيكون له تداعيات، ولفت الى إنه جرى السماح للسكان بمغادرة الملاجئ في كل أنحاء إسرائيل. وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بانه لم ترد تقارير عن إصابات جراء الهجوم الصاروخي الإيراني.

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