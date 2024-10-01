بايدن يأمر الجيش الأميركي بمساعدة إسرائيل وإسقاط الصواريخ الإيرانية

أمر الرئيس الأميركي جو بايدن الجيش الثلاثاء "بمساعدة الدفاعات الإسرائيلية" وإسقاط الصواريخ الإيرانية التي تستهدف الدولة العبرية، حسبما أفاد البيت الأبيض في بيان. وقال البيان إنّ بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية، يتابعان الهجوم الإيراني على إسرائيل من غرفة العمليات في البيت الأبيض.

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