غوتيريش: يجب احترام سيادة ووحدة أراضي لبنان والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار

شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار"، مؤكدا أنّه "يجب تجنّب حرب شاملة في لبنان بأي ثمن"، وفق بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وقال البيان "يجب احترام سيادة ووحدة أراضي لبنان"، مشيرا إلى أنّ غوتيريش "القلق للغاية بشأن التصعيد" في لبنان، أكد لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ الأمم المتحدة "تتحرّك لمساعدة جميع الأشخاص الذين هم بحاجة في البلاد".
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