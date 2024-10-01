اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر مطلعة، الى انه على خلفية الهجوم الإيراني المتوقع على اسرائيل خلال الساعات المقبلة نفذت إسرائيل هجوما كبيرا في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدف مسؤولين كبارا في حزب الله، مضيفة أن المستهدفين بالاغتيال هما الشيخ صلاح المسؤول عن نقل العسكريين من سوريا إلى لبنان، ودو الفقار - قائد في "فرقة الإمام الحسين" ضمن الميليشيات المرتبطة بإيران

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت: المستهدفان بالاغتيال بالضاحية هما المسؤولان بحزب الله الشيخ صلاح المسؤول عن نقل العسكريين من سوريا إلى لبنان وذولفقار قائد في "فرقة الإمام الحسين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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