الجيش الإسرائيلي: قبل وقت قصير تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل

اعلن الجيش الإسرائيلي، أنه "قبل وقت قصير تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل"، مشيرا الى أن "قيادة الجبهة الداخلية وزعت في الدقائق الأخيرة إرشادات للنجاة في أجزاء مختلفة من إسرائيل".

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