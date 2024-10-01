القناة 12 الإسرائيلية: إرهابيان مسلحان قاما بإطلاق النار على مواطنين من مسافة صفر

افادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "إرهابيين مسلحين قاما بإطلاق النار على مواطنين من مسافة صفر"، لافتة الى أن "المنفذ فتح النار على إسرائيليين ينتظرون الحافلات في تل ابيب".

وتتحدث الإسعاف الإسرائيلي عن سقط 10 إصابات على الأقل في عملية إطلاق نار في تل أبيب

بدورها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر في الشرطة الاسرائيلية، بان التقديرات تفيد بأن عملية إطلاق النار هجوم نفذه فلسطيني.