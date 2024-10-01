نتانياهو: مصممون على إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى أننا "في ذروة المواجهة مع المحور الإيراني وسنكون موحدين"، لافتا الى أننا "مصممون على إعادة سكان الشمال إلى بيوتهم".

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