اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري إن أي هجوم صاروخي من إيران من المتوقع أن يكون على نطاق واسع، وحث المواطنين على الاحتماء في غرف آمنة في حال حدوثه.
واوضح المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أن وابلا من الهجمات الصاروخية التي استهدفت منطقة تل أبيب، والتي تسببت في إطلاق صفارات الإنذار، أطلقته جماعة حزب الله اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الهجوم الصاروخي المحتمل من إيران من المتوقع أن يكون واسع النطاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.