المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا واحدا انطلق من لبنان

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اننا "اعترضنا صاروخا واحدا انطلق من لبنان".

واشار الى اننا "نراقب التحركات الإيرانية بشكل دقيق"، داعيا "السكان للبقاء قرب الملاجئ تحسبا لأي هجوم إيراني"، مؤكدا أن "على الإسرائيليين البقاء في الملاجئ عندما تدوي صفارات الإنذار حتى إشعار آخر".

وذكر أن "الدفاع ضد الهجمات المرتقبة لن يكون 100%".