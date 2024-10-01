اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، "دوي انفجار في منطقة تل أبيب الكبرى". كما افادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأننا "ندعو سكان تل أبيب الكبرى إلى البقاء قرب أماكن محصنة حتى إشعار آخر".

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