حزب الله: صور الانفاق التي نشرها جيش العدو لما اسماه مخازن وأنفاق حزب الله قديمة للغاية ولا علاقة لها بأي عمل عسكري حالي

اشارت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان، الى انه قام جيش العدو الصهيوني بنشر صور وأفلام من داخل ما أسماه مخازن وأنفاق حزب الله، ‏وذلك في إطار الحرب النفسية والدعائية المكشوفة، لذا يهمنا التأكيد أن هذه الأفلام والصور ‏قديمة للغاية ولا علاقة لها بأي عمل عسكري حالي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. ‏

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