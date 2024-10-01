حزب الله: استهداف تجمع لقوات العدو شرق موقع الناقورة البحري وقاعدة إيلانيا بصلية صاروخية

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 18:35 من يوم الثلاثاء 1-10-2024 تجمعاً لقوات العدو شرق موقع الناقورة البحري بصلية صاروخية.

وفي بيان، اخر اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 17:53 من يوم الثلاثاء 1-10-2024 قاعدة إيلانيا بصلية صاروخية وحققوا فيها إصابات دقيقة.