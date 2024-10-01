بعقليني أعلن تأجيل صدور كتابه الجديد إلى موعد لاحق

أعلن رئيس جمعية "عدل ورحمة" الأب نجيب بعقليني، أنه "بسبب الأحداث الأليمة والحرب على لبنان، وشجبًا للعدوان وتضامنًا مع أبناء الوطن الواحد، تأجّل الاحتفال بصدور كتابي الجديد "عالمنا المترنّح بين خريف العولمة والتحوّلات الجيوسياسيّة" (يُحاكي التطوّرات الكارثيّة بتقديم بعض الاقتراحات لإعادة رفع مستوى الإنسانيّة والانسان معًا)، والذي كان مُحدّدًا في 2 تشرين الأول 2024 في الجامعة الانطونية-بعبدا- الحدث(اليوم العالمي للاعنف... ويا للصدفة المُخزية) إلى موعد يُعلن عنه لاحقًا. على أمل اعلمكم بالموعد الجديد وأن يكون الجميع في أمان وسلام، وعلى أمل اللقاء قريبًا".

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