مقطع صوتي لأوامر بدء عملية "سهم الشمال" في جنوب لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تداولت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، ما تقول لإنه تسجيلا صوتيا مسربا لأوامر بدء العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وفي المقطع الصوتي، قال قائد المنطقة الشمالية أوري جوردون، في خطاب موجّه إلى قواته، إن العملية يتم إطلاقها من أجل تغيير الأوضاع في المنطقة الشمالية لإسرائيل، لإعادة السكان إلى منازلهم بأمان.

وأكد جوردون في حديثه، أن مستقبل بلاده يتوقف على هذه العملية، مشجّعا جنوده على بذل جهودهم لإنجاحها، كما ذكّرهم بمعارك "تل حاي" التي جرت وقت الانتداب البريطاني.

وشدد في بيانه، على أن العملية البرية الإسرائيلية لن تتوقف قبل القضاء على حزب الله اللبناني.

وكانت معركة "تل حاي" المذكورة، وقعت في الأول من مارس عام 1920، وتعتبر أول صراع مباشر بين اليهود والعرب على الأراضي الفلسطينية في فترة الانتداب البريطاني، كما كانت بداية للاشتباكات التي استمرت فيما بعد لنحو 25 عاما إلى أن بلغت ذروتها في نكبة 1948.

وأدت المعركة التي يعدّها الباحثون، شرارة العنف الكبير، إلى الصراع العربي الإسرائيلي الذي تلاها.

وفي باكر، اليوم الثلاثاء، أعلن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، بدء عملية برية في جنوب لبنان، موضحا أن قوات المشاة تستهدف أهدافا لحزب الله تحت تغطية جوية وقصف مدفعي إسرائيلي.

وأوضح هاجاري، أنه تمت الموافقة على مراحل العملية التي يتم تنفيذ وفق قرارات المستوى السياسي، لافتا إلى أن العملية التي أطلق عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي "سهم الشمال"، تستمر وفقا لتقييم الأوضاع وبالتزامن مع القتال في غزة وجبهات أخرى.