استمرار التحليق المكثف للطيران الإسرائيلي في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، باستمرار تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في سماء بيروت والضاحية الجنوبية بشكل مكثف.

وأشارت الوكالة إلى أن طيران الاحتلال لم يغب عن الأجواء اللبنانية من الجنوب وصيدا وبيروت وصولا إلى الشمال والبقاع وبعلبك وجبل لبنان.

وفي السياق، لفتت الوكالة إلى تحليق ما لا يقل عن 10 طائرات مسيرة إسرائيلية فوق قرى وبلدات قضاء مرجعيون على علو منخفض، كما شهدت منطقة صور والساحل البحري تحليقا مكثفا للطيران الاستطلاعي والمسّير.

كما قطع الطيران الحربي الإسرائيلي طريق "ابل السقي - كوكبا" بغارة جوية بعدما فتحها الجيش اللبناني إثر غارة سابقة، حيث كان يشهد الطريق حركة نزوح ناشطة، ونجا مواطنون بعدما تضررت سيارتهم بالكامل جراء صاروخ استهدفها .

من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمعين لقوات الاحتلال في موقع المطلة بقذائف المدفعية، ومستعمرة كفار جلعادي بصواريخ الكاتيوشا، وإصابتهما بشكل مباشر، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعا عن لبنان ‏‏وشعبه.

استُشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

استُشهد 3 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الاحتلال مركبة مدنية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 3 فلسطينيين استشهدوا إثر قصف الاحتلال مركبة مدنية خلف أبراج النمساوي غرب خان يونس.

وكان 11 مواطنا بينهم امرأة وطفلة، قد استُشهدوا وأصيب آخرون، في وقت سابق من اليوم، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية خيمة تؤوي نازحين من عائلة زنون غرب مدينة خان يونس .

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,638 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 96,460 مصابا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وفي السياق، أصيب فلسطينيان، اليوم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة فقوعة شرق جنين.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت شابا أصيب بالرصاص الحي في الظهر، وفتى (17 عاما) أصيب بالكتف والفخذ عند السياج العازل قرب بلدة فقوعة شرق جنين، إلى مستشفى جنين الحكومي.