كركي: إعطاء مكاتب الصندوق سلفات مالية استثنائية لتلبية حاجات المضمونين والنازحين

أشارت مديريّة العلاقات العامّة في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، في بيان، إلى أنّ "نظرًا للأوضاع الأمنيّة والاستثنائيّة الّتي تمرّ بها البلاد، وحيث أنّ الكثير من المضمونين نزحوا قسرًا من قراهم ومساكنهم، وحيث أنّ الضّرورة تقضي الاستمرار بتقديم وتفعيل خدمات الصّندوق الأساسيّة من طبابة واستشفاء للمضمونين، وغيرها من التّقديمات الصّحيّة والاجتماعيّة الّتي يؤمّنها الصّندوق، لاسيّما للنّازحين منهم، أصدر المدير العام محمد كركي قرارًا بتاريخ 1/10/2024 حمل الرّقم 585، قضى بموجبه إمداد مكاتب الصّندوق بسلف ماليّة استثنائيّة تقدّر قيمتها بنحو 18 مليار ليرة لبنانيّة، تحاكي الطّلب المتزايد عليها، وتمكّنها من تأدية عملها بالشكل المطلوب، وتلبية حاجات المضمونين، لاسيّما النازحين منهم".

وأوضحت أنّ "هذه السّلفات ستخصّص لتسديد تقديمات فرعَي المرض والأمومة والتّعويضات العائليّة، ولا تشمل تقديمات المضمونين الاختياريّين، وتلك العائدة منها للمستشفيات والمؤسّسات المتعاقدة، وتسدّد هذه السّلفات في مهلة أقصاها 2024/12/30".

ولفتت المديريّة إلى أنّ "في سياق متّصل، ومن أجل تأمين استمراريّة عمل المرفق العام، أصدر كركي تعميمًا بتاريخ 1/10/2024 حمل الرّقم 2095، طلب بموجبه إلى المدراء ورؤساء المصالح ورؤساء المراكز التّواصل مع المستخدمين المتغيّبين عن العمل بسبب الأوضاع الأمنّية القسريّة، وإبلاغ المديريّة الإداريّة بموجب لوائح تتضمّن أسماء المستخدمين والمياومين المتغيّبين، وأماكن سكنهم الأصليّة والأماكن الّتي نزحوا إليها وأرقام الهواتف، وذلك لاتخاذ التّدابير الملائمة لوضعهم".

وأكّدت أنّ "كركي سيتّخذ، تباعًا ووفقًا لتطوّر الأوضاع ومسارات الظّروف، القرارات اللّازمة كافّة لضمان حسن سير عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واستمراريّة تأدية الخدمات والتّقديمات للمضمونين وأصحاب العمل".