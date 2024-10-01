فياض جال على مدارس الكورة مطلعا على أوضاع النازحين: التضامن معهم في مواجهة مصابهم الاليم

جال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض على مدارس قضاء الكورة، لتفقد أوضاع النازحين والإطلاع على حاجاتهم.

وفي هذا الاطار، زار فياض مدرسة ضهر العين الرسمية، يرافقه مدير عام مؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد ومستشار الوزير طوني ماروني، وكان في استقباله مديرة المدرسة سميرة موسى، المختار ايلي طنوس ومندوبو مؤسسات وجمعيات خيرية واهلية.

وبعد تفقد أحوال النازحين في المدرسة والتعرف على مطالبهم وحاجاتهم، أوضح فياض ان "الهدف من زيارة المدارس هو التعرف على مطالب الاهالي في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها بفعل الاجرام الغادر". ودان "العدوان الذي يتعرض له لبنان"، داعيا الى "التضامن معهم في مواجهة مصابهم الاليم ضد العدو الذي يريد اخذ ارضنا"، مؤكدا انه بـ"وحدة أبناء الوطن وتكاتفهم مع بعضهم يمكنهم تحقيق الانتصار بوجه العدو".

وأثنى على "السعي الداؤوب لمديرة المدرسة والمسؤولين والهيئات الأهلية والإجتماعية لتامين حاجات النازحين والعائلات المتواجدة في المدرسة، من ماء للشرب، وصيانة لبعض الغرف وتأمين الانترنت لهم، حيث يبلغ عدد النازحين في المدرسة نحو 96 موزعين على 11 غرفة". ووعد بـ"السعي لتأمين متطلباتهم بأسرع السبل".