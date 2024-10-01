بري التقى عثمان ووفد "تجدد" وتبلّغ من وزير خارجية مصر عزم بلاده تقديم مساعدات للنازحين

التقى رئيس مجلس النّواب نبيه بري في عين التّينة، المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان، حيث عرض معه تطوّرات الأوضاع والمستجدّات الأمنيّة، ودور القوى الأمنيّة في المرحلة الراهنة.

كما استقبل وفد كتلة "تجدد"، الّذي ضمّ النّواب فؤاد مخزومي، ميشال معوض، وأشرف ريفي، وجرى عرض للأوضاع العامّة والمستجدّات السّياسيّة وشؤون تشريعيّة. وبعد اللّقاء، شدّد مخزومي على "خيار مدّ اليد للتّضامن الوطني الحقيقي غير المصطنع، ولتشكيل شبكة أمان وطنية لحماية لبنان واللّبنانيّين".

وأكّد أنّ "المطلوب فورًا إعلان وقف إطلاق نار، وإلزام إسرائيل بوقف العدوان والضّغط على المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف"، مشيرًا إلى أنّه "لا بدّ أن نقف إلى جانب بعضنا البعض، فوحده مشروع الدّولة ينقذنا ويحمينا".

على صعيد آخر، تلقّى برّي اتصالًا هاتفيًّا من وزير الخارجيّة المصريّة بدر عبد العاطي، جرى خلاله عرض لتطوّرات الأوضاع في لبنان، النّاجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر وتداعياته الكارثيّة إنسانيًّا. وأبلغ عبد العاطي رئيس المجلس، عزم مصر تقديم مساعدات فوريّة، لا سيّما المستلزمات الطبيّة واحتياجات النّازحين.