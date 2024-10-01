أشارت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة جينين هينيس-بلاسخارت، إلى أنّ "ما كنّا نخشاه حصل. في ظلّ الضّربات الّتي طالت أرجاء لبنان كافّة، بما في ذلك في قلب بيروت والتّوغّلات عبر الخط الأزرق، يتصاعد العنف إلى مستويات خطيرة".
وأكّدت في تصريح، أنّ "كلّ صاروخ يُطلق وكلّ قنبلة تُسقط وكلّ غارة أرضيّة تُنَفّذ، تُباعد الأطراف أكثر عن الغاية المتوخّاة من قرار مجلس الأمن رقم 1701 (2006)، كما تبعد بينهم وبين خلق الظّروف اللّازمة للعودة الآمنة للمدنيّين على جانبَي الخطّ الأزرق"، مشدّدةً على أنّ "دائرة العنف الجارية لن تحقّق لأيّ جانب مبتغاه. لا زال هناك بصيص أمل لنجاح الجهود الدّبلوماسيّة، لكن السّؤال هل ستُغتنم تلك الفرصة أم يجري إهدارها؟".
كانت هذه تفاصيل خبر المنسقة الأممية: العنف لن يحقق لأي جانب مبتغاه وما زال هناك بصيص أمل لنجاح الجهود الدبلوماسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.