مؤشر "S&P 500" يتراجع بنحو 70 نقطة بعد أن اعلنت واشنطن إنه لديها مؤشرات على أن إيران تخطط لشن هجوم على إسرائيل

تراجع مؤشر "S&P 500" بنحو 70 نقطة بعد أن اعلنت واشنطن إنه لديها مؤشرات على أن إيران تخطط لشن هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن ثلاثة أسراب من الطائرات المقاتلة الأميركية تتجه إلى الشرق الأوسط، بعد أن قالت الولايات المتحدة إن هناك مؤشرات على ضربة إيرانية وشيكة على إسرائيل