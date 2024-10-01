أفاد موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع، بأن "إسرائيل تعتقد أن الهجوم الإيراني عليها سينفذ في الساعات القليلة المقبلة"، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد مشاورات أمنية بشأن الهجوم الإيراني المتوقع".
واوضح الموقع نقلا عن المسؤول أن "التحذير من الهجوم الإيراني المتوقع وصل إسرائيل حوالي منتصف النهار".
كانت هذه تفاصيل خبر أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع: إسرائيل تعتقد أن الهجوم الإيراني عليها سينفذ في الساعات القليلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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