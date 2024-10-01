أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع: إسرائيل تعتقد أن الهجوم الإيراني عليها سينفذ في الساعات القليلة المقبلة

أفاد موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع، بأن "إسرائيل تعتقد أن الهجوم الإيراني عليها سينفذ في الساعات القليلة المقبلة"، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد مشاورات أمنية بشأن الهجوم الإيراني المتوقع".

واوضح الموقع نقلا عن المسؤول أن "التحذير من الهجوم الإيراني المتوقع وصل إسرائيل حوالي منتصف النهار".