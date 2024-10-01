إردوغان دان العملية البرية الاسرائيلية في لبنان: سيتم وضع حد لإسرائيل "عاجلا أم آجلا"

دان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان العملية البرية التي أعلن الجيش الجيش الإسرائيلي تنفيذها في لبنان، ودعا الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى إلى وضع حد لإسرائيل دون "إضاعة المزيد من الوقت".

واوضح إردوغان أمام البرلمان التركي في افتتاح العام التشريعي، "مهما فَعَلَت، سيتم وضع حد لإسرائيل عاجلا أم آجلا". وأضاف "يجب على العالم الإسلامي أيضا أن يقف بجانب شعب لبنان وحكومته في الدفاع عن وطنهم".

واعتبر الرئيس التركي أن "الإرهاب والإبادة الجماعية" اللذين نفذتهما إسرائيل في غزة وصلا إلى لبنان، وحذر من أن القيادة الإسرائيلية ستوجه أنظارها إلى تركيا إذا لم تُردع.

وتابع "أقول بصراحة إن القيادة الإسرائيلية التي تتصرف بهذيان أرض الميعاد وبتعصب ديني محض، ستضع أنظارها على وطننا بعد فلسطين ولبنان"، مشبه مرة جديدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر. وقال "مثلما وضع حد للزعيم النازي أدولف هتلر سيوضع حد لنتانياهو بالطريقة نفسها".