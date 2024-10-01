الجيش الإسرائيلي: واشنطن أبلغتنا عن استهداف جوي قريب من إيران

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن "واشنطن أبلغتنا عن استهداف جوي قريب من إيران"، مشيرا الى أننا "سنتعامل مع أي تهديد جوي من إيران كما تعاملنا من قبل ونحن على استعداد عال".

وأكد أن "أي هجوم إيراني سيكون له عواقب وخيمة وجاهزون للدفاع"، موضحا أننا "لم نرصد أي تهديد جوي تم إطلاقه نحو إسرائيل من إيران".

في هذا الاطار، لفت مسؤول رفيع في البيت الأبيض، الى أن "لدينا مؤشرات تدل على أن إيران تستعد لشن هجوم صاروخي باليستي على إسرائيل قريبا"، مؤكدا أن "أي هجوم عسكري مباشر من إيران على إسرائيل سيخلف عواقب وخيمة على طهران، وندعم بنشاط الاستعدادات للدفاع عن إسرائيل ضد الهجوم الإيراني المرتقب".