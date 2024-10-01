شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: الحوار الوطنى يحرص على استيعاب كل مدارس الفكر والرؤى فى مناقشاته والان مع تفاصيل الخبر

اعتبر ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن الخطة الإجرائية والتنظيمية التى قررها مجلس أمناء الحوار الوطنى فى جلسته أمس الاثنين والتى تتضمنت عقد نوعين من الجلسات على مدار أسبوعين، الأول يعقد فيه عدد من الجلسات العامة العلنية لمناقشة مختلف جوانب قضية الدعم بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابية والشبابية، وآخرى متخصصة، يؤكد الحرص على استيعاب كل الرؤى وتمثيل كل مدارس الفكر والعمل فى مصر.



ولفت "الشهابي" إلى أهمية تلك الجلسات المتخصصة في بلورة التوجهات والتوصيات التى تم التعبير عنها فى الجلسات العامة العلنية وذلك لعرضها على جلسات الصياغة النهائية والتى ستعرض بدورها على مجلس الأمناء لإقرارها ورفعها رئيس الجمهورية راعي الحوار الوطنى والداعي إليه.

كما رحب رئيس حزب الجيل بما أعلنه مجلس الأمناء من عقد جلسة يوم السبت المقبل للاعلان للرأى العام المصرى القضايا والإجراءات التى سيدعو إليها لدعم موقف الدولة المصرية الثابت مما يجرى من تصعيد خطير فى المنطقتين العربية والشرق أوسطية والمساهمة بكل السبل فى تعزيز الأمن القومى المصرى والمصالح المصرية العليا، معربا عن تقديره لكل الإجراءات التى اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة قضية الدعم وقضايا الأمن القومى والتحديات التى تواجهه مشيرا إلى أن الحوار الوطنى أصبح مؤسسة حوارية تشارك فى صنع وصياغات السياسات المهمة للدولة المصرية.