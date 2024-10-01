70 شهيدا في قصف مناطق جنوب وشرق لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على مناطق في جنوب وشرق لبنان، الأحد 29 سبتمبر 2024، إلى 70 شهيدا و80 جريحا.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت وزارة الصحة اللبنانية، عبر سلسلة بيانات، بمقتل 45 شخصا وإصابة 76 في غارات إسرائيلية على قرى بصيدا (جنوب) وبعلبك (شرق).

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إنه لأول مرة منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة جب جنين بالبقاع الغربي (شرق)؛ ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح 4 آخرين.

كما أفادت بمقتل عائلة من 17 شخصا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زبود في البقاع الشمالي، فضلا عن وجود مفقودين تحت الأنقاض.

وذكرت الوكالة أيضا أن 4 أشخاص قتلوا في 3 غارات استهدفت مبنى في قرية حلبتا في البقاع (شرق).

وقال مركز عمليات الطوارئ في وزارة الصحة، عبر بيان، إن "غارات العدو الإسرائيلي على قضاء بعلبك الهرمل (شرق) أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 21 شخصا وإصابة 47 آخرين بجروح".

وفي صيدا (جنوب)، قُتل 24 شخصا وأُصيب 29 آخرين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكني في منطقة عين الدلب، حسب المركز.

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان الأحد، إن طائرات حربية تابعة له قصفت نحو 45 هدفا لـ"حزب الله" في منطقة قرية كفرا (جنوب)

وادعى أن "من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مستودعات أسلحة وبنى تابعة لحزب الله".

المصدر : وكالات