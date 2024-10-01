صفارات الإنذار دوت في عشرات البلدات في محيط حيفا وعكا ونهاريا ومناطق بالجليل الأعلى ومركز الجليل

افادت معلومات صحفية عن "صفارات الإنذار تدوي في عشرات البلدات في محيط حيفا وعكا ونهاريا ومناطق بالجليل الأعلى ومركز الجليل".

وزعمت قوات الجيش الاسرائيلي أن "حزب الله غاضب من كشف الجيش الإسرائيلي عن خططه لقتل الإسرائيليين، لذلك قرر إطلاق وابل من الصواريخ".