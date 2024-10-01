الخطيب تلقى اتصالًا من دريان معزيًا باغتيال نصرالله: لأقصى درجات الوحدة والتضامن والتكافل

تابع نائب رئيس "المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى" العلامة الشيخ علي الخطيب، اتصالاته ولقاءاته في اطار الاهتمام بموضوع النازحين وتيسير امورهم، واطلع من خلية الطوارئ على نشاطها في هذا المجال.

وتلقى الخطيب اتصالا من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي قدم له التعازي باغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وتداول معه في الشؤون الراهنة ووقائع العدوان الاسرائيلي على لبنان.

وأكّد أنّ "الاجرام الصهيوني والعدوان المستمر على لبنان، يستدعي من جميع القيادات والمسؤولين، لا سيما القيادات الروحية، بذل اقصى الجهود لمواجهة التطورات الخطيرة التي يتعرض لها بلدنا الحبيب، وفي طليعة ذلك ابداء اقصى درجات الوحدة والتضامن والتكافل؛ ورفض هذا العدوان الظالم".

وناشد الخطيب، جميع الدول العربية والاسلامية والدول المانحة الى "المسارعة في تقديم المساعدات العاجلة، لسد حاجات النازحين الذين فاق عددهم المليون نازح"، محيّيًا "المجاهدين على خط النار، والشهداء الذين بذلوا دماءهم في سبيل بقاء اهلهم مرفوعي الرأس موفوري الكرامة".