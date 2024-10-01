ذكر مراسل "النشرة" في بعلبك، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على بعلبك، بلدة البزالية في البقاع، اللبوة، طريق عام البزالية شمالي قضاء بعلبك، محيط بلدة عين بورضاي، بلدة رسم الحدث، بلدة سرعين، وبلدة شعث في البقاع الشمالي".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": غارات إسرائيلية على بعلبك والبزالية واللبوة ورسم الحدث وسرعين وشعث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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