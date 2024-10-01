"حزب الله": استهداف تجمع لقوات العدو بموقع المطلة وآخر بمستعمرة كفار جلعادي بصواريخ كاتيوشا

كشف "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلاميّة عند السّاعة 1:40 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لقوّات العدو في موقع المطلة بقذائف المدفعيّة، وأصابوه إصابةً مباشرة".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة ‏الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 1:40 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لقوّات العدو في مستعمرة كفار جلعادي، بصلية من صواريخ الكاتيوشا".