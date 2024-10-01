شكرا لقرائتكم خبر عن ورقة بحثية لتنسيقية شباب الأحزاب بشأن مقترح التحول إلى الدعم النقدى المباشر والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت قضية التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المباشر اهتمام الرأي العام المصري، لما تمثله من أهمية كبيرة لدى قطاع كبير من المواطنين، باعتبارها أحد ركائز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة لدعم المواطنين، خاصة الطبقات الأولى بالرعاية.

وإيمانا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأهمية مثل تلك القضية، واستمرارا لاهتمامها بكل ما يمس المواطن وكذلك إيمانا بدورها في تقديم المقترحات والحلول لمختلف القضايا ذات الانعكاس المباشر على المواطنين، أعدت ورقة بحثية تتضمن مجموعة من المقترحات والرؤى للتحول نحو الدعم النقدي المباشر، آملة أن تسهم في تحقيق تطلعات المواطنين وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.