ارتفاع عجز الميزان التجاري 27% إلى 39.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تفاقم عجز الميزان التجاري لمصر خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2024 بنسبة 26.9% على أساس سنوي وبزيادة بنحو 8.4 مليار دولار- يبدأ العام المالي بمصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وبحسب أداء ميزان المدفوعات الصادر على موقع البنك المركزي اليوم، ارتفع عجز الميزان التجاري إلى نحو 39.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2023-2024 من نحو 31.2 مليار دولار بنفس الفترة من العام السابق 2022- 2023.

ويعكس زيادة عجز الميزان التجاري زيادة معدلات الاستيراد مقابل تراجع حصيلة الصادرات خلال العام المالي الماضي.

وانخفضت حصيلة الصادرات المصرية بنحو 17.8% خلال العام المالي الماضي مسجلة نحو 32.56 مليار دولار من نحو 39.62 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء انخفاض الصادرات المصرية تأثرا بتراجع حصيلة صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 6.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي لتقتصر على نحو 605 ملايين دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية.