بسبب تراجع الغاز المصدر.. 17.8% انخفاضا في حصيلة الصادرات المصرية بالعام المالي الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهر تقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر من البنك المركزي اليوم، إن حصيلة الصادرات المصرية سجلت تراجعا بنحو 17.8% خلال العام المالي الماضي على أساس سنوي، ويبدأ العام المالي أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وأوضح التقرير، أن حصيلة الصادرات تراجعت إلى نحو 32.56 مليار دولار خلال العام المالي الماضي من نحو 39.62 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.

وعزى تقرير المركزي تراجع الصادرات المصرية إلى انخفاض صادرات مصر من الغاز الطبيعي بمقدار 6.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

واقتصرت صادرات مصر من الغاز على نحو 605 ملايين دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار خلال السنة المالية الماضي والتي شهدت ارتفاع قياسي في أسعار الغاز الطبيعي في بداية الصراع الروسي الأوكراني.

كان د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن مصر تعاقدت على كل الشحنات اللازمة من الوقود لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف.

وأكد عدم العودة إلى تخفيف الأحمال التي كان مقرر العمل بها في سبتمبر الماضي بعض توافر الدولار لاستيراد الغاز.