"مخدرات وسلاح".. الداخلية: تنفيذ 66 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 91 قطعة سلاح ناري بحوزة 63 متهمًا، وتنفيذ 66715 حكم قضائي متنوع، وضبط 294 قضية مخدرات.

كما ضبط 14 متهما هاربًا، وضبط 17 متهما في أعمال بلطجة، وضبط 183 دراجة نارية مخالفة، وضبط 20835 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 45 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 7 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

تواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن التداول بقصد رفع أسعارها.