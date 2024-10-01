"واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي: تم الإعداد للغارات في الأشهر الأخيرة وستدعمها القوات الجوية والمدفعية

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول إسرائيلي، أنه "لم ترد تقارير عن اشتباكات بين قوات الجيش التي دخلت لبنان ومسلحي حزب الله، وتم الإعداد للغارات في الأشهر الأخيرة وستدعمها القوات الجوية والمدفعية".

وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن "هدفنا التعامل مع معاقل حزب الله وهي مصادر محتملة لإطلاق هجوم على شمال إسرائيل، والجيش بدأ مساء أمس تنفيذ غارات محدودة ومحددة الهدف في قرى بلبنان قرب الحدود"ز

وأضاف "التوغل البري الأوسع في لبنان ليس مطروحا على الطاولة".

ويواصل حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية ضد الجنود الإسرائيليين المتواجدين قرب الحدود اللبنانية الجنوبية.

ويأتي ذلك بعد زعم الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية "محدودة" في الجنوب، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان.

ومع استمرار عمليات حزب الله ضد إسرائيل، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمس الاثنين، أن "المقاومة جاهزة للالتحام البري مع العدو"، مضيفا "نثق ان العدو لن يحقق اهدافه وسنخرج منتصرين".

وقال: "لن تتمكن اسرائيل من أن تطال قدرتنا العسكرية وما يقوله إعلامهم حلم لن يتم الوصول إليه".