الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تغيير التعليمات وتقليل الأنشطة والتجمعات في الكرمل ووادي عارة ووسط إسرائيل والقدس

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "تغيير التعليمات للجمهور وتقليل الأنشطة والتجمعات في الكرمل ووادي عارة ووسط إسرائيل والقدس"، كاشفةَ عن "منع التجمعات لأكثر من 30 شخصا في المناطق المفتوحة و300 شخص في المباني".

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن "قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي أصدرت قيودًا على وسط إسرائيل والقدس في أعقاب إطلاق حزب الله صواريخ طويلة المدى في وقت سابق اليوم".

ويواصل حزب الله تنفيذ عمليات عسكرية ضد الجنود الإسرائيليين المتواجدين قرب الحدود اللبنانية الجنوبية.

ويأتي ذلك بعد زعم الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية "محدودة" في الجنوب، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان.

ومع استمرار عمليات حزب الله ضد إسرائيل، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أمس الاثنين، أن "المقاومة جاهزة للالتحام البري مع العدو"، مضيفا "نثق ان العدو لن يحقق اهدافه وسنخرج منتصرين".

وقال: "لن تتمكن اسرائيل من أن تطال قدرتنا العسكرية وما يقوله إعلامهم حلم لن يتم الوصول إليه".