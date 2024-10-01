باسيل التقى المنسقة الأممية وسفير المجر: نطالب الأمم المتحدة باستخدام جوانب الضغط لوقف الحرب

التقى رئيس "التّيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، المنسّقة العامّة للأمم المتّحدة في لبنان Jeanine Hennis-Plasschaer، بحضور النّائبة ندى بستاني ومنسّق العلاقات الدّبلوماسيّة في "التّيّار" بشير حداد.

وتمّ عرض للأوضاع وسبل إنهاء الحرب، وطالب باسيل الأمم المتحدة بـ"استخدام جوانب الضّغط لوقف الحرب". وفي هذا الإطار، توافق الجانبان على ضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة بأسرع وقت، لمواكبة التّطوّرات والمفاوضات وبرامج دعم لبنان.

كذلك استقبل باسيل سفير المجر في لبنان Ferenc Csillag، بحضور نائبة الرّئيس للشّؤون السّياسيّة مارتين نجم كتيلي وحداد، وتمّ التّباحث بسبل وقف الحرب الدّائرة على لبنان.