نقابة المحررين دعت لجمعيتَين عموميتَين عادية وانتخابية في تشرين الثاني وكانون الأول المقبلَين

أشارت ​نقابة محرري الصحافة اللبنانية​، في بيان، إلى أنّ "على ضوء أحكام المواد 91 و80 و83 من قانون المطبوعات، وأحكام المواد 15 و17 و18 من النّظام الدّاخلي للنّقابة، ‎يدعو مجلس نقابة محرّري الصّحافة اللّبنانيّة الجمعيّة العموميّة العاديّة للنّقابة إلى عقد اجتماع، للنّظر في موازنة النّقابة السّنويّة وإقرارها، بعد مناقشة التّقرير المالي الّذي يعدّه أمين الصّندوق عن حساباتها والوضع المالي، ومناقشة التّقرير الإداري الّذي يعدّه أمين السّرّ، وذلك نهار الجمعة بتاريخ 22 تشرين الثّاني 2024 السّاعة العاشرة صباحًا في مركز النّقابة في الحازمية".

ولفتت إلى أنّه "إذا لم تتوافر الأكثريّة المطلقة من الأعضاء المسجّلين الّذين سدّدوا بدل اشتراكهم في الدّورة الأولى، تنعقد الجمعيّة العموميّة العاديّة نهار الجمعة بتاريخ 29 تشرين الثّاني 2029، في دورة ثانية تُعتبر قانونيّة بمن حضر من الأعضاء".

وأعلنت النّقابة أيضًا أنّ "على ضوء أحكام المواد 91 و92 و80 و83 من قانون المطبوعات، والمواد 20 و21 و22 وما يليها من النّظام الدّاخلي للنّقابة، يدعو مجلس النّقابة الجمعيّة العموميّة إلى عقد دورة انتخابيّة عامّة لانتخاب مجلس نقابة جديد، نهار الإثنين بتاريخ الثّاني من كانون الأوّل 2024 السّاعة التّاسعة صباحًا في دورة أولى".

وأوضحت أنّه "إذا لم تتوافر الأكثريّة المطلقة من الأعضاء الحاضرين، تنعقد الجمعيّة العموميّة في دورة ثانية نهار الإثنين بتاريخ التّاسع من كانون الأوّل 2024 السّاعة التّاسعة صباحًا، وتُعتبر قانونيّة بمن حضر من الأعضاء".

‎كما ذكرت أنّ "المجلس سيصدر تباعًا وفي وقت لاحق، بيانات تتناول الجدول النّقابي ومهل تقديم طلبات التّرشيح وسحبها، وسواها من المواضيع الّتي تتناول آليّة الانتخاب".

‎تنعقد هذه الجمعية في قاعة المؤتمرات في مقر الاتحاد العمالي العام الكائن في منطقة كورنيش النهر .