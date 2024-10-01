"الجديد": إشكالات في وسط بيروت بسبب محاولة أشخاص إستغلال النازحين

أفادت قناة "الجديد"، عن وقوع "إشكالات في وسط بيروت بسبب محاولة أشخاص إستغلال النازحين، إضافة الى الفوضى خلال توزيع المساعدات وعمليات إذلال للنازحين".

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