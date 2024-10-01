قراران لوزير المالية بتمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية

أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، قرارًا مدّد بموجبه مهلة تحديد قيمة العقار أو الحقّ الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقاريّة، وجاء في نصّه: "تمدّد المهل الواردة في القرار رقم 925/1 تاريخ 29/08/2024، وذلك لغاية 31/12/2024، لأمانات السجل العقاري كافّة".
وأوضح مكتب الخليل أنّ "هذا القرار جاء بسبب التّأخير الحاصل في إنجاز المعاملات من قبل الدّوائر العقاريّة، النّاتج عن الاعتداءات الإسرائيليّة، وحفاظًا على حقوق المواطنين".
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