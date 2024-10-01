أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطائرات الحربية الإسرائيلية قطعت طريق ابل السقي - كوكبا بغارة جوية بعد فتحها من قبل الجيش اللبناني اثر غارة سابقة
وبذلك يكون الجيش الإسرائيلي قد فصل منطقة مرجعيون عن منطقة حاصبيا"ز
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الطائرات الحربية الإسرائيلية قطعت طريق ابل السقي - كوكبا بغارة جوية بعد فتحها من قبل الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.