أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، بأنّ "الشرطة البلدية قامت بإخلاء النّازحين السّوريّين الّذين يفترشون الأرض في "ساحة الشهداء" وسط المدينة، وطلبت منهم المغادرة إلى مراكز إيواء أو لدى أقارب لهم".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": شرطة بلدية صيدا أخلت النازحين السوريين الذين يفترشون الأرض في ساحة الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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