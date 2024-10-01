بري: نطالب الأمم المتحدة بإنشاء جسر جوي لإيصال المواد الإغاثية وكسر الحصار الجوي المفروض إسرائيليًا على لبنان

توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بـ"التقدير للجهود التي تبذلها الحكومة في إطار تأمين الإحتياجات الضروريه لإغاثة وإيواء النازحين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان بالرغم من الإمكانات المتواضعة والمتوافرة لديها".

ودعا بري، الحكومة، في هذا المجال الى "القيام بجهد مضاعف وأكبر وهي قادرة على ذلك"، مؤكداً على "تبني النداء الذي وجهه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للدول المانحة والجهات الإغاثية المعنية".

وطالب كافة "الوزارات والهيئة العليا للإغاثة الإطلاع بأدوارها دون تلكوء بوضع ما هو متوفر لديها من إمكانات لتامين كافة مستلزمات الحياة الكريمة للنازحين إيواءاً وخدمات إجتماعية وصحية وطبية لاسيما أننا على ابواب فصل الشتاء".

وجدد شكره للدول العربية والدول الصديقة التي "بادرت بإرسال المساعدات الفورية"، مطالبا الأمم المتحدة "إنشاء جسر جوي يؤمن إيصال المواد الإغاثية ويكسر الحصار الجوي المفروض إسرائيلياً على لبنان".

كما توجه بري بتحية شكر وتقدير الى اللبنانيين كل اللبنانيين ولكافه القوى السياسية والروحية والجمعيات الاهلية في مختلف المناطق على "مبادرتهم لإستضافة أهلنا النازحين من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت الذين أخرجهم العدوان الاسرائيلي وآلته التدميرية من ديارهم بغير حق"، مقدراً "صبر النازحين على عظيم معاناتهم وتضحياتهم"، مناشداً إياهم "بتجنب أي تعد على الأملاك الخاصة تحت أي ظرف من الظروفط.

وطالب الصليب الأحمر الدولي واللبناني القيام بواجباتهما لإيصال الإمدادات الغذائية والطبية الى اللبنانيين في الجنوب.