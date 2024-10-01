شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشئون النيابية تهنئ القضاة بيوم القضاء المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تقدمت وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بالتهنئة لقضاة مصر بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصرى.

وقالت الوزارة في بيان لها: "لقد كان لقضاة مصر دورهم المهم في إرساء السوابق القضائية وتحقيق سيادة القانون واستطاعوا أن يقدموا ثروة هائلة من الأحكام التي تتضمن مبادئ رفيعة أرست قيم الديموقراطية والحرية والعدالة التي انعسكت وانتشرت في الحياة القانونية وكان لها أكبر الأثر على جميع التشريعات والأحكام واللوائح والقرارات التنفيذية".

وأضافت أن النصوص القانونية تظل صامتة جامدة حتى يتدخل القاضي لكي يحدد كلمته فيها ويحسم ما ينشأ في إطارها من منازعات ويعطيها التفسير السليم، ولهذا صح القول بأن القضاء ركن في قانونية النظام، وأنه لا قانون بغير قاض، وتابعت: "فهنيئاً لسدنة العدل والإنصاف بعيدهم،

وكل عام وحضراتكم بخير".