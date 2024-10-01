جريمة مروعة في عائلة توفانو.. أخت تقتل شقيقها أثناء نومه باستخدام مقص

ياسر رشاد - القاهرة - في حادثة صادمة هزت مدينة تشامبينو، أقدمت أمليا توفانو، البالغة من العمر 65 عامًا، على قتل شقيقها باسكوال توفانو (67 عامًا) أثناء نومه، مستخدمة مقصًا حادًا.

هذه الجريمة البشعة تأتي في سياق درامي عائلي، حيث كان باسكوال هو المدير المعاون لأخته أمليا، التي تعاني من اضطرابات نفسية.

وحسب التحقيقات التي أجراها رجال الكاربينييري في كاستيل غاندولفو ونيابة فيليتري، فإن الجريمة وقعت في الليلة بين 28 و29 سبتمبر. بعد مشادة غير جديدة بين الأخوين، افترقا إلى غرفتي نومهما.

وفي منتصف الليل، قامت أمليا بمهاجمة باسكوال، حيث طعنه في الشرايين وجرحته في عدة مناطق من جسده باستخدام المقص، لكن لم تتوقف عند هذا الحد، بل قامت أيضًا بالاعتداء على جثته باستخدام سكين المطبخ.

في الليلة التالية، انتظرت أمليا شقيقها الأصغر، الذي كان يزورهم بانتظام، وعند دخوله المنزل، هاجمته بمقص آخر. لكنه تمكن من الدفاع عن نفسه، ونجح في إبعاده عن الشقيقة واستدعاء الشرطة.

أثناء الفوضى، سمع الجيران الصراخ وقدموا المساعدة، مما ساهم في توضيح أن الجريمة لم تحدث بسبب شجار كما كان يعتقد في البداية، وصلت قوات الكاربينييري، حيث تم القبض على أمليا ونقلها إلى مستشفى ساندروا بيرتينّي لإجراء الفحوصات الطبية.

خلال الاستجواب، اعترفت أمليا بجريمتها، وتمت مصادرة الأدلة، بما في ذلك المقص والسكين، من قبل المحققين. وقد تم نقلها إلى سجن ريبيديا النسائي في روما في انتظار إجراءات التحقيق اللاحقة.

الجدير بالذكر أن هذه الحادثة تبرز التحديات العائلية والمعاناة النفسية التي قد تؤدي إلى أفعال مأساوية، مما يستدعي مزيدًا من التوعية والدعم للأسر التي تعاني من هذه المشكلات.