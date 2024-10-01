روسيا تدين الضربة الإسرائيلية في دمشق

ياسر رشاد - القاهرة - أدان دميتري بيسكوف، متحدث الكرملين، الضربة الجوية الإسرائيلية للعاصمة السورية دمشق مؤخرا، مؤكدا أن روسيا على اتصال دائم مع الأصدقاء السوريين.

وبحسب روسيا اليوم، قال بيسكوف، نحن بالطبع على اتصال مستمر مع أصدقائنا السوريين، لا نرى مخاطر كبيرة الآن، لكننا بالطبع ندين مثل هذه الاعتداءات على دولة ذات سيادة".

ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون نتيجة عدوان إسرائيلي فجر اليومم الثلاثاء استهدف منطقة الفيلات بدمشق.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.