شكرا لقرائتكم خبر عن "استجواب" يستعرض تفاصيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

استعرض برنامج "استجواب" الذى يقدمه الكاتب الصحفي كامل كامل على تليفزيون الخليج 365، تفاصيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الثانى.

انطلقت منذ قليل، أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 2024 بدعوة المجلس للانعقاد.

وذلك تنفيذا للمادة 115 من الدستور التى تنص على:

" يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.

ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأطلق ”الخليج 365” برنامج استجواب على تليفزيون الخليج 365، وهو أول برنامج يتم تدشينه تحت قبة البرلمان، يقدمه الكاتب الصحفي كامل كامل، لمتابعة ما يدور داخل أروقة السلطة التشريعية "النواب والشيوخ" بالصوت والصورة، وكذلك كواليس مناقشات القرارات ومشروعات القوانين وطلبات الإحاطة وجميع الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، وذلك من خلال لقاءات حصرية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، عقب الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النوعية التي تعد "مطبخ المجلس"، وكذلك مناقشة كافة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة.